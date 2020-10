Stasera 9 ottobre, su Rai Premium le repliche di due episodi de L'Allieva 3. La trama

09 ottobre 2020 a

Su Rai Premium, stasera in tv 9 ottobre, repliche degli episodi de L'Allieva 3, già andati in onda su Rai 1. A partire dalle ore 21.20, due le puntate in programma. Si tratta de Il coltello di Yanagiba e Stuntgirl. Nel primo Alice conosce il fratello di Claudio, Giacomo. E' un ragazzo affascinante e fuori dagli schemi, la incuriosisce. Il caso di cronaca è l'omicidio di una sushi chef. In Stuntgirl, invece, l’indagine parte dall'incidente che ha coinvolto una controfigura durante le riprese di un film. A causa del lavoro la dottoressa dimentica un incontro con Claudio. La loro relazione ormai è sempre più nel caos e intanto Sandro è molto attratto da lei.

