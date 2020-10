Striscia la Notizia, esordio per il nuovo inviato: l'ispettore politicamente corretto. Chi è

09 ottobre 2020 a

Nuovo inviato a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale5 ogni giorno in onda a partire dalle ore 20,35 e attualmente condotto da Ficarra e Picone. Si chiama Giuseppe Longinotti, meglio conosciuto come l’ispettore “politicamente corretto” e che metterà da parte i panni del comico per indossare quelli dell’inviato sul campo. Quale sarà il suo compito nell’ambito del tg satirico di Canale 5 di Antonio Ricci?

Dalle prime indiscrezioni spetterà proprio a lui l’arduo compito di verificare quanto gli italiani siano “politicamente corretti”. Nei panni di zelante e inflessibile censore, Giuseppe Longinotti non sarà da solo ma sarà assistito da un perito verificatore con il quale andrà a scovare, e se dovesse ritenerlo necessario, sanzionare, i comportamenti meno appropriati, così come i gesti e le parole “scorrette” degli italiani che finiranno nel suo mirino.

