Stasera in tv 9 ottobre, in seconda serata su Rai Movie il film Il permesso 48 ore fuori. La trama

Stasera in tv, 9 ottobre, in seconda serata su Rai Movie, è in programma il film dal titolo Il Permesso - 48 ore Fuori. Inizio alle ore 23, si tratta di un thriller drammatico del 2017, regia a cura di Claudio Amendola che fa parte anche del cast insieme a Luca Argentero, Giacomo Ferrara, Valentina Bellè, Andrea Carpenzano, Antonino Iuorio, Stefano Rabatti, Ivan Franek, Massimo De Santis, Simone Liberati. La trama. Quattro detenuti escono dal carcere di Civitavecchia con un permesso di 48 ore: Rossana, Luigi, Angelo e Donato. Due giorni che vengono utilizzati dai quattro per cercare di ritrovarsi e rivivere quella realtà abbandonata ormai da tempo.

