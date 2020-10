Stasera in tv 9 ottobre, su Rai Movie il film Sulla mia pelle. La morte di Stefano Cucchi. La trama

09 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 9 ottobre, su Rai Movie alle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Sulla mia pelle. Pellicola drammatica del 2018, produzione italiana. La regia è a cura di Alessio Cremonini. Del cast fanno parte tra gli altri Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Max Tortora. Il film ricostruisce la drammatica storia di Stefano Cucchi, morto a 31 anni all'ospedale Sandro Pertini mentre era in stato di detenzione. La pellicola racconta come quella settimana cambiò per sempre anche la vita della sua famiglia. Cucchi morì il 22 ottobre 2009 e da allora tutti i suoi cari si sono battuti per avere giustizia.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.