Domenica Live, gli ospiti: ci sono Gabriel Garko e la signora di "Non ce n'è Coviddi"

09 ottobre 2020 a

a

a

Domenica Live va in onda l'11 ottobre 2020 e la padrona di casa, Barbara d'Urso, ha annunciato gli ospiti nel corso di Pomeriggio 5 di oggi, venerdì 9 ottobre.

Elisabetta Gregoraci, il mistero del fidanzato fuori dalla Casa del Gf Vip: Barbara d'Urso fa una rivelazione

Tra questi ci sarà anche Gabriel Garko, reduce dall'outing al Grande Fratello Vip che ha lasciato un lungo strascico di polemiche. La conduttrice non ha approfondito di più sulla presenza dell'attore. Ha però annunciato al presenza della signora di "Non ce n'è Coviddi": Angela da Mondello, diventata all'improvviso influencer, dirà anche quali sono i suoi problemi con la giustizia che la costringono a non poter lasciare la Sicilia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.