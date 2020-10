Stasera in tv, 9 ottobre, su Rai2 tornano NCIS e The Rookie: le anticipazioni dei due episodi

09 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 9 ottobre, la prima serata di Rai2 sarà tinta di giallo con due nuovi episodi di NCIS-Unità Anticrimine e The Rookie, in onda rispettivamente alle 21.20 e alle 22.10.

Stasera in tv, 9 ottobre, su Rai1 c'è Tale e Quale Show: scelte le dieci imitazioni

L’episodio in prima visione di NCIS che verrà trasmesso dopodomani si intitola ‘Cuori solitari’. La trama: Phil, un carissimo amico di Gibbs, conosce una donna tramite un sito di incontri e se ne innamora. La donna in questione, però, pare essere collegata all’omicidio di due uomini, dunque lui si rivolge agli agenti. Tuttavia le indagini dimostrano che lei è del tutto estranea al duplice delitto, anche se qualcosa sembra non tornare.

Grande Fratello Vip, un'altra puntata esplosiva oggi 9 ottobre: torna Francescka? Poi due sorprese

La nuova puntata di The Rookie invece andrà onda subito dopo ed intitolata ‘Il giorno della morte’. La trama: il complice di Rosalind è Caleb, che tiene prigioniera Lucy, con l’intenzione di seppellirla viva all’interno di un barile. Jackson, per fortuna, non avendo notizie della collega da diverse ore, allerta la centrale, facendo partire subito le indagini. Nel frattempo Caleb raggiunge Armstrong, Nolan però lo ferma, sopraggiungendo appena in tempo, ma l’assassino viene ucciso prima che possa dire dove ha rinchiuso Lucy.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.