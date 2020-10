Grande Fratello Vip annuncia: stasera 9 ottobre puntata esplosiva. Cosa ci aspetta dopo bestemmie e parolacce?

09 ottobre 2020 a

E' una puntata che si annuncia particolarmente intensa quella del Grande Fratello Vip, in programma stasera 9 ottobre su Canale 5, in prima serata, a partire dalle ore 22, ovviamente condotta da Alfonso Signorini. E' la stessa produzione ad annunciare, attraverso il suo profilo twitter ufficiale, di prepararsi ad una serata esplosiva. I colpi di scena del resto non stanno di certo mancando in questa edizione. Dall'eliminazione di Fausto Leali per una parola razzista, a quella di Denis Dosio, costretto a lasciare la casa per una bestemmia. E' stata invece graziata la contessa Patrizia Le Blanck che aveva utilizzato una parola estremamente volgare per definire i gay.

