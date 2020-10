Coronavirus, l'appello di Lilli Gruber a Otto e Mezzo: "Mi raccomando, scaricate l'app Immuni"

08 ottobre 2020 a

Appello di Lilli Gruber alle spettatrici e agli spettatori del programma Otto e Mezzo, su La7. La raccomandazione è stata lanciata in maniera molto diretta ed accorata e riguarda la guerra al Covid-19: "Saremo più bravi se scaricheremo l'app Immuni. Mi raccomando fatelo", ha affermato Gruber in tv.

"Per rintracciare i positivi è fondamentale, è importante per tenere sotto controllo la pandemia", ha aggiunto la giornalista. In studio con lei c'era il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che è intervenuto anche sul tema Coronavirus e che ha sottoscritto le parole di Lilli Gruber invitando gli italiani a scaricare l'app.

