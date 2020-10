Carla Bruni, ritorno in Italia: sarà ospite in esclusiva di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" su Rai3 domenica 11 ottobre

08 ottobre 2020 a

Ritorno in Italia per Carla Bruni. La Rai annuncia che sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, domenica 11 ottobre su Rai3, dalle 20.00, per presentare il sesto album che porta il suo stesso nome.“Carla Bruni”, primo album con brani originali in 7 anni, anticipato dal singolo “Quelque chose” e dalla IG track “Un grand amour”, conterrà anche, per la prima volta, un duetto inedito in italiano con la sorella Valeria Bruni-Tedeschi sulle note del brano “Voglio l’amore”.

Musa di stilisti come Gianni Versace e Jean Paul Gaultier, Carla Bruni ha calcato le passarelle di tutto il mondo insieme a Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford ed Helena Christensen e da anni alterna l’attività di cantautrice a quella di modella, continuando a comparire sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda.

