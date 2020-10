Ottoemezzo: focus sul Coronavirus: tutti gli ospiti di Lilli Gruber

08 ottobre 2020 a

Stasera in tv, oggi giovedì 8 ottobre, su La7 consueto appuntamento con Ottoemezzo a partire dalle ore 20,30. Focus sull'incremento dei contagi da Coronavirus in Italia con il piano B del governo. Tra gli ospiti della conduttrice Lilli Gruber, nella consueta finestra di approfondimento dopo il telegiornale diretto da Mentana, ci sono il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e i giornalisti Beppe Severgnini (Corriere della Sera) e Silvia Sciorilli Borrelli (Financial Times).

