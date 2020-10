Ballando con le stelle, Samuel Peron è guarito e torna in pista sabato, ma c'è un cambiamento. Annuncio a sorpresa di Milly Carlucci

08 ottobre 2020 a

Torna Samuel Peron. Il ballerino ha battuto il Coronavirus e può riprendersi Ballando con le Stelle 2020. E' annunciato in trasmissione per sabato 17 ottobre, giorno in cui andrà in onda la quinta puntata del programma di Rai1. Previsto un fuori programma. Il maestro non ballerà con Rosalinda Celentano, affiancata a Tinna Hoffmann, ma sarà il ballerino per una notte al fianco di Milly Carlucci.

A dare l’annuncio è stata Eleonora Daniele, nel corso della diretta di Storie Italiane nella quale era presente, in collegamento, lo stesso Peron. La Carlucci, intervenuta via telefono, ha così resa ufficiale l’indiscrezione lanciata dalla conduttrice.

“E’ una notizia a due facce. Perché io sono ovviamente felicissima che Samuel stia bene e ritorni da noi, sono molto preoccupata dal fatto di dover ballare con lui… perché siccome lui è un ballerino esigente e un po’ strapazzone, Samuel non mi spezzare, ti prego", ha detto.

