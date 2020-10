Striscia la notizia, festa per la vittoria negli ascolti della giornata di mercoledì 7 ottobre: la foto con le Veline

08 ottobre 2020 a

a

a

Striscia la notizia è stato il programma più visto della giornata di ieri, 7 ottobre 2020 e sull'account social della trasmissione di Canale 5 è arrivata la festa. Strisca ha ottenuto 4.213.000 spettatori totali e il 17,86% di share attiva. La foto su Instagram è dei conduttori insieme alla Veline con tanto di ringraziamenti per i telespettatori, "Mettetevi in posa che siamo il programma più visto della giornata! 5 milioni di telespettatori... Vi lovviamo", c'è scritto nella dida della foto postata.

A seguire, nuovo record stagionale per ’Temptation Island’, leader assoluto della serata con 3.706.000 spettatori totali nella fascia di prime-time (3.202.000 spettatori totali) e picchi di 4.000.000 e il 19,96% di share attiva; in day-time e preserale, molto bene: ’Mattino Cinque': la 1ª parte domina la sua fascia con 1.058.000 spettatori totali e il 18,23% di share individui, la 2ª parte, registra il 16,45% di share individui (865.000 spettatori totali); ’Forum’: 1.452.000 spettatori totali con il 16,91% di share individui; ’Uomini e donne': appassiona 2.811.000 spettatori totali con il 24,39% di share attiva; ’Pomeriggio Cinque': al vertice della sua fascia con, 1ª parte, 1.663.000 spettatori totali (16,08% di share); 2ª parte, 1.873.000 spettatori totali (17,78% di share); ’Caduta libera!’: al vertice sul pubblico attivo con il 20,35% di share e 3.504.000 spettatori totali; su Italia 1, in prime-time, il film ’John Rambo' segna 1.551.000 spettatori totali con l’8%% di share commerciale; in day-time,

