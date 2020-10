Seconda serata tv, 8 ottobre: su Rai Movie il film London Boulevard

08 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 8 ottobre, in seconda serata tv va in onda su Rai Movie (ore 23,05) il film "London Boulevard". Pellicola britannica del 2010, regia di William Monahan, nel cast ci sono Keira Knightley, Colin Farrell, Anna Friel, David Thewlis, Jamie Campbell Bower, Stephen Graham, Ray Winstone, Eddie Marsan, Ophelia Lovibond e Ben Chaplin.



La trama: Charlotte, una star del cinema ossessionata dalla privacy che vive una vita da reclusa in una villa nell'esclusiva zona di Holland Park, a Londra, ingaggia come guardia del corpo un ex-criminale appena uscito dal carcere, finendo poi per esserne attratta.

