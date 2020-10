Le Iene, stasera in tv 8 ottobre su Italia 1. Le anticipazioni: caso Antonio Cintoli, il batterio che uccideva i bimbi e il plasma anti Covid

08 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 8 ottobre, puntata de Le Iene che si annuncia particolarmente intensa. Inizio alle ore 21.15 su Italia 1. Ovviamente diversi i servizi in programma, ma ampio spazio sarà dato ancora alla vicenda di Antonio Ciontoli. Dopo la condanna a 14 anni di carcere per la morte di Marco Vannini, il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che Davide Vannicola e sua moglie non hanno diffamato lo stesso Ciontoli. La coppia aveva rilasciato clamorose dichiarazioni a Giulio Golia sulla sera dell'omicidio (clicca qui per vedere il servizio).

Le Iene si occuperanno anche di altro. Parla Francesca, la donna che ha perso la figlia di sette mesi, uccisa da un batterio all'ospedale di Verona: "Verranno fuori altre cose", sostiene l'anticipazione della produzione del programma.

Spazio anche all'emergenza Coronavirus. Che fine ha fatto la raccolta di plasma? Perché fatica a partire? Le Iene cercheranno una risposta intervistando medici ed esperti.

