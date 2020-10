Stasera in tv, 8 ottobre, su Iris il quarto capitolo della saga Arma Letale

08 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 8 ottobre, su Iris va in onda il film "Arma letale 4" (ore 21). Commedia d'azione del 1998, quarto capitolo della serie, stavolta Murtaugh e Riggs dovranno fermare il traffico di schiavi cinesi. Non piu' giovanissimi i due poliziotti dovranno unire le forze per battere il potente sicario della mafia esperto in arti marziali.

Stasera in tv, 8 ottobre, su Rai Movie il film Cose Nostre - Malavita con Robert De Niro. La trama

La regia è di Richard Donner, nel cast Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Chris Rock e Jet Li.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.