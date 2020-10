Chi vuole essere milionario? Stasera in tv, 8 ottobre, a Canale 5 torna la sfida nel programma di Gerry Scotti

08 ottobre 2020 a

Chi vuole essere milionario? Nessuno avrebbe il coraggio di dire no, ma non è semplice centrare il successo nel programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Stasera in tv, giovedì 8 ottobre, il quiz torna protagonista della serata della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. A partire dalle ore 21.20 i concorrenti si sfideranno nella corsa alla vincita che può cambiare la vita. Preparazione, sangue freddo e coraggio di giocarsi tutto: questa la ricetta per arrivare al milione di euro. E come al solito i concorrenti hanno a disposizione gli aiuti: 50:50, chiedilo a Gerry, Chiedilo al tuo esperto in studio e switch/cambio domanda.

