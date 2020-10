Stasera in tv, 8 ottobre, su Rai Movie il film Cose Nostre - Malavita con Robert De Niro. La trama

08 ottobre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 8 ottobre, su Rai Movie va in onda il film "Cose nostre - Malavita" (ore 21). Commedia del 2013, regia di Luc Besson, nel cast ci sono Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, John D'Leo, Paul Borghese, Jimmy Palumbo e Stan Carp.

La trama: il pentito più famoso degli Stati Uniti e attualmente messo sotto protezione dall'Fbi, è costretto a trasferirsi con la moglie e i figli in Normandia per passare inosservato e non farsi rintracciare dalle famiglie della mafia americana, che sulla sua testa ha posto una taglia milionaria. Mentre cercano di adattarsi alla loro nuova vita, i Manzoni non possono fare a meno di dimenticare le precedenti abitudini e ben presto cominciano a risolvere le questioni a loro modo, dando un bel da fare agli agenti dell'Fbi predisposti alla loro custodia.

