Stasera in tv, 8 ottobre, su La7 torna Piazzapulita: ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, giovedì 8 ottobre 2020, su La7 va in onda un'altra punta di Piazzapulita (ore 21,15). Nel talk di approfondimento condotto da Corrado Formigli, ampio spazio sulla crescita dei contagi in Italia e un'inchiesta sull'ospedale di Napoli.

La nuova crescita del contagio in Italia e nel mondo e un'inchiesta sulla situazione degli ospedali a #Napoli.



Domani a #Piazzapulita. 21.15, La7. pic.twitter.com/j2Dbux3FQ1 — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) October 7, 2020

Tra gli ospiti il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, la portavoce di SeaWatch Italia, Giorgia Linardi. il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, il professore di Microbiologia dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, il giornalista e conduttore di DiMartedì, Giovanni Floris. la giornalista Tiziana Ferrario.

