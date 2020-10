Stasera in tv giovedì 8 ottobre 2020 su Rai2 "Seconda Linea": anticipazioni e ospiti di Francesca Fagnani e Alessandro Giuli

08 ottobre 2020 a

Torna su Rai2, in prima serata, oggi giovedì 8 ottobre 202 alle ore 21.200, "Seconda linea". Si tratta di un programma di approfondimento settimanale sui temi di attualità condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani con Francesca Parisella.





Coppia inedita di conduttori: Alessandro Giuli e Francesca Fagnani, per un programma che prevede le annunciate partecipazioni di Mario Tozzi, Stefano Bonaccini, Giuliana De Sio, Matteo Bassetti, Giuseppe Ippolito, Mario Sconcerti, Giovanni Toti, Laura Tecce e Nello Musumeci. Fra le presenze stabili del programma, quelle del giornalista Stefano Cappellini, dell’influencer Nicole Rossi (ex alunna de “Il Collegio” di Rai2 e vincitrice di “Pechino Express 2020”) e del professore Umberto Broccoli, che aprirà uno spazio vintage sulle vecchie tribune politiche Rai in bianco e nero. Fortunato Cerlino sarà interprete di una sorprendente corrispondenza dall’inferno mentre il maestro dell’eros Milo Manara presenterà una sua tavola in esclusiva per il pubblico di Seconda Linea.

