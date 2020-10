Temptation Island 2020, Salvo è una furia per Francesca e comincia a lanciare mobili | Video

07 ottobre 2020 a

a

a

Temptation Island 2020. Nella puntata andata in onda mercoledì 7 ottobre 2020, Salvo se la prende con i mobili del resort.

Salvo vede i filmati in cui Francesca dice: "Per me se vuole può andare". E allora Salvo commenta: "Io peso le parole, e queste le metto sulla bilancia".

Salvo rientra nel villaggio e si infuria. Dà così un pugno a un'anta dell'armadio e poi ai compagni spiega: "Ora mi ritengo single". Una reazione che ha fatto il giro del web per una puntata del reality di Canale 5 ricca di colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.