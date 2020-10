Temptation Island 2020, il duro falò di confronto di Davide e Serena poi escono insieme. Le condizioni

07 ottobre 2020 a

a

a

Davide e Serena sono orientati a uscire insieme dal villaggio di Temptation Island e lo faranno cambiando la loro storia: "Ti ho capito, finalmente". Il falò di confronto è stato duro. E' andato in onda su Canale 5 mercoledì 7 ottobre 2020.

Serena pone condizioni e Davide alla fine dice: "Io sono innamorato di te, Serena. E la tua felicità per me viene prima di tutto. Però come ti aspetti che possa essere così? Io non voglio prenderti in giro. Supero il costume, il divertimento, non riesco a superare il fatto che tu non abbia pensato a me in questi giorni. Ma ti ho capito, ti ho finalmente capito".

