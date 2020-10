Otto e Mezzo, gli ospiti di Lilli Gruber stasera 7 ottobre: Valeria Golino, Riccardo Molinari e Marco Travaglio

07 ottobre 2020 a

L'aumento dei casi di contagio in Italia e le nuove decisioni adottate dal governo per fronteggiare la seconda ondata di Covid 19. Saranno questi i temi principali della puntata di stasera 7 ottobre di Otto e mezzo, il talk condotto da Lilli Gruber e in onda tutte le sere a partire dalle 20.30 sulle frequenze di La7. Come al solito la produzione ha annunciato gli ospiti della puntata di stasera attraverso i profili social ufficiali. Ci saranno Valeria Golino, attrice e regista italiana; Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e segretario della Lega Piemonte; Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano.

