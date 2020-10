Stasera in tv 7 ottobre, su Rai Movie il film Il matrimonio si può evitare... l'amore no. La trama

07 ottobre 2020 a

Si intitola The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no, il film in programma stasera in tv 7 ottobre su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. Si tratta di una commedia del 2017, produzione americana per la regia di Michael Showalter. Del cast fanno parte tra gli altri Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano. La trama. Un comico originario del Pakistan tenta di evitare il fidanzamento combinato che gli vuole imporre la sua famiglia. Si innamora di Emily e si ritrova davanti ad una scelta: seguire i propri sentimenti oppure non rinunciare alle tradizioni di famiglia?

