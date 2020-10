Uomini e Donne, Tina Cipollari e lo scontro con Gemma: "Quale uomo se la sente di stare con te?". E dice di comandare il pubblico

07 ottobre 2020 a

a

a

A Uomini e Donne, oggi mercoledì 7 ottobre 2020, un'altra lite fra Gemma Galgani e Tina Cipollari. "Ma quale uomo se la sente di stare con te?" dice Tina in uno scontro verbale con Gemma, poi si incorona regina della trasmissione di Canale 5.

Maria De Filippi. la padrona di casa, cerca di fermare l'opinionista che è scatenata: "Tina calmati! Che hai oggi? Il pubblico dev'essere libero di esprimere il suo pensiero", "No Maria, questo non lo accetto, il pubblico lo comando io". Già qualche puntata fa la Cipollari aveva "minacciato" il pubblico ordinando senza mezzi termini di non applaudire mai Gemma. La situazione si è ripetuta oggi.

Uomini e Donne, Biagio interessato a Gemma Galgani. Per la dama di Torino svanisce il sogno di Paolo

Tina si è anche complimentata con il Cavaliere Paolo che ha deciso di chiudere la frequentazione con la Galgani: "Bravo, te lo dico veramente con tutto il cuore che ho. Adesso c'è la fase del pianto. Questa non è in grado di intendere e di volere". Siamo allo scontro vero e proprio fra le due, un crescendo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.