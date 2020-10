Porta a porta stasera in tv 7 ottobre, Matteo Salvini ospite di Bruno Vespa su Rai 1

07 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 7 ottobre, dopo la diretta della partita tra Italia e Moldova, nuovo appuntamento con Porta a Porta, a partire dalle ore 23.05. Su Rai 1, rete ammiraglia della televisione di Stato, ospite del programma condotto da Bruno Vespa, sarà Matteo Salvini. Nell'intervista verranno sicuramente toccati i temi dell'operato del governo rispetto all'emergenza Coronavirus. Salvini è sempre stato molto critico, in particolare sulla ripresa della scuola, tema che lo ha visto attaccare in maniera diretta e pesante la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina. Molto probabilmente durante la puntata di questa sera si parlerà anche delle recenti elezioni regionali e comunali.

