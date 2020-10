Uomini e Donne, Biagio interessato a Gemma Galgani. Per la dama di Torino svanisce il sogno di Paolo

07 ottobre 2020 a

Uomini e Donne: c'è Biagio per Gemma Galgani. Nella puntata di Canale 5 di oggi, il cavaliere del trono over si scopre interessato alla dama di Torino.

Nelle scorse puntate ha chiesto e ottenuto il numero di telefono di Gemma Galgani che ha accettato di iniziare una conoscenza telefonica anche se, inizialmente, non ha dato molte attenzioni a Biagio per la presenza di Paolo col quale la conoscenza non è andata avanti.

La scelta di Gemma di prendere tempo ha spinto Biagio a frequentare Aurora che non volendosi sentire “una ruota di scorta”, ha deciso di chiudere definitivamente con lui. Con la decisione di Paolo di chiudere la frequentazione con la dama di Torino ora la situazione è cambiata. Gemma ha pianto per Paolo e ora mostra interesse nei confronti di Biagio. Ciò ha scatenato Tina Cipollari che si è lanciata in un nuovo attacco.

