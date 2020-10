Le Iene, nove ragazze posano nude come Vanessa Incontrada e se ne fregano degli haters | Video

07 ottobre 2020 a

E' stato uno dei servizi cult andato in onda a Le Iene su Italia 1 nel programma di martedì 6 ottobre 2020. Sulla scia di Vanessa Incontrada che ha posato nuda per la copertina di Vanity Fair mostrando che ogni tipo di corpo può essere bellissimo, ecco che il programma Mediaset ha mostrato nove ragazze. Vanessa viene attaccata per il suo aspetto fisico: cosa subiscono tutte le altre ragazze?

Il programma lo ha chiesto a nove di loro, che hanno deciso di fregarsene degli haters e posare (quasi) nude per la fortunata trasmissione televisiva. Ne è venuto fuori questo servizio.

