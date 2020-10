Vittorio Brumotti, nuova aggressione: il video di Striscia con l'inviato a Roma nella piazza dello spaccio: "Pezzo di me***"

06 ottobre 2020 a

a

a

Nuova aggressione a Vittorio Brumotti, questa volta a Roma. L'inviato di Striscia è tornato a documentare lo spaccio nelle città italiane e il video che viene proposto in tv su Canale 5 è choc.

“Ti faccio ingoiare la telecamera, pezzo di m…”, afferma un uomo di fronte alla presenza delle telecamere di Striscia la Notizia. C’è anche chi chiede a Brumotti di spegnere la telecamere. “Non dovete riprendermi con la telecamera. Io sto lavorando qua, non sto spacciando”, dice uno degli uomini presenti. “Qui non c’è solo gente che spaccia“, aggiunge un altro. Non è la prima aggressione che subisce Brumotti il quale, tuttavia, continua a girare l’Italia per documentare la pericolosità di alcune zone. Il video del servizio sulla zona periferica di Roma in questione è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Striscia la Notizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.