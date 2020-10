Grande Fratello Vip, alta tensione per il servizio fotografico. Lite tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi | VIDEO

06 ottobre 2020 a

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo le discussioni nel corso della diretta di lunedì 5 ottobre, stavolta i protagonisti del litigio sono stati Tommaso Zorzi (un habitué delle polemiche) ed Elisabetta Gregoraci, durante l'ultimazione del servizio fotografico che andrà sul profilo Instagram ufficiale del Gf. La showgirl scrutando gli scatti selezionati dall'influencer si accorge che nell'album della macchinetta fotografica manca quello che ritrae l'ex lady Briatore con Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini. A questo punto vedendo la contrarietà di Elisabetta, Tommaso afferma: "Sinceramente ne avrei messe altre, ma le hanno cancellate". Qui la showgirl richiama Zorzi e dice: "Hai cancellato tu la nostra foto?".

Litigio Gregoraci Zorzi

L'influencer rimane spiazzato dal rimprovero della coinquilina e subito prova a difendersi: "Le abbiamo selezionate insieme, non sono stato solo io, ma possiamo rifarla", mentre Elisabetta innervosita risponde: "Io non c'ero, potevi almeno chiedere, quella foto mi piaceva". I toni fra i due coinquilini si fanno sempre più accesi e anche Pierpolo Pretelli tenta di placare gli animi: "Ma non si può recuperare in nessun modo?". Elisabetta Gregoraci però insiste: "Non è la foto, ma per principio dovevamo scegliere tutti insieme", il suo commento. Poi Stefania Orlando prova a fare da paciere, la calma torna ma sembra soltanto apparente.

