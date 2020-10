Uomini e Donne, la sfilata di Carlotta Savorelli in abito corto che conquista tutti: "Ho mostrato ciò che prima nascondevo" | Video

06 ottobre 2020 a

a

a

Uomini e Donne, Carlotta Savorelli vince la sfilata di oggi, martedì 6 ottobre 2020 del programma di Canale 5. Ha battuto tutte le dame del trono over. Una sfilata in vestito corto che ha conquistato tutti e che ha visto la sua dichiarazione alla fine della votazione. “Volevo ringraziare tutti per questo trionfo perché è la prima vittoria e ho messo in gioco una parte di me che prima tendevo a nascondere”, ha detto con un riferimento alla psoriasi con cui convive. Carlotta aveva parlato ai microfoni di Uomini e Donne Magazine: “Quando mi è venuta questa patologia avevo dodici anni, ero una ragazzina, e sono stata vittima di bullismo, di quello che viene chiamato body shaming”, ha svelato la dama che, con il tempo, è riuscita ad accettare tutto

GUARDA qui il video dell'esibizione di Carlotta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.