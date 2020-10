Inter-Juve 2018, Le Iene gettano ombre su Orsato: "Il mancato rosso a Pjanic e quel file sparito". Parla l'ex procuratore Figc | VIDEO

06 ottobre 2020 a

Incredibili rivelazioni nella puntata di martedì 6 ottobre a "Le Iene" su Italia1. Al centro del servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti c'è il caso di Inter-Juve del 2018: "Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito" e riguardava "un errore gravissimo che ha condizionato un campionato". A dichiararlo è Giuseppe Pecoraro, l'ex procuratore della Figc, riferendosi alle comunicazioni audio tra Var e arbitro Orsato, durante il derby d'Italia dell’aprile 2018. L’audio "sparito" riguarda proprio uno degli episodi calcistici più contestati degli ultimi anni, che probabilmente condizionarono l’esito del campionato, poi vinto dalla Juve. A tre giornate dalla fine, con i bianconeri in testa e i campani a -1.

Orsato in Inter-Juve 2018 "Le Iene"

Al 12' del secondo tempo, sul risultato di 1-1, Pjanic entra duro su Rafinha e rischia l’espulsione, essendo già stato ammonito nel corso di quell’incontro. Subito dopo il fallo, l’arbitro Orsato tira fuori il cartellino dalla tasca, ma dopo 35 secondi di attesa decide di non ammonire Pjanic per il suo intervento scomposto, ma l’interista D’Ambrosio per proteste. Solo che subito il fallo, con il cartellino già in mano, aveva fatto segno a D’Ambrosio di allontanarsi. Perché non ammonirlo immediatamente, quando l’aveva a mezzo metro, per ammonirlo dopo tutti quei secondi di attesa? Quel cartellino era sin dall’inizio per D’Ambrosio o l’arbitro Orsato l’aveva tirato fuori per Pjanic. E durante quei 35 secondi tra il fallo e l’ammonizione il Var ha comunicato qualcosa negli auricolari dell’arbitro Orsato? L'Inter passò pure in vantaggio in dieci contro undici (era stato espulso il nerazzurro Vecino nel primo tempo), per poi subire la rimonta dalla Juve nel finale per il definitivo 3-2 che poi valse di fatto lo scudetto ai danni del Napoli. Ma la macchia di quel mancato rosso a Pjanic resta ancora. Dettagli e retroscena inediti e choc nella puntata di martedì 6 ottobre de "Le Iene", su Italia1.

