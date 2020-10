Grande Fratello Vip, Dayane Mello non accetta il no di Francesco Oppini: "Da ora in poi ci salutiamo e basta" | VIDEO

06 ottobre 2020 a

Dopo l'idillio ora c'è tensione tra Francesco Oppini e la supersexy Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip. A metà pomeriggio di martedì 6 ottobre infatti il figlio di Alba Parietti e la top model brasiliana si sono ritrovati a parlare in giardino, i due parlano della situazione instabile che c'è in casa ma inevitabilmente poco dopo finiscono a parlare del loro rapporto. Le dichiarazioni fatte da Francesco in puntata sembrano aver allontanato la modella brasiliana che ha passato la giornata in disparte. "E' brutto non parlare con le persone a cui vuoi bene", esordisce Dayane che si espone ancora una volta cercando la reazione del coinquilino.

Tensione Dayane Mello Francesco Oppini

Francesco affronta la conversazione in maniera tranquilla: "Basta abbiamo già chiarito, il nostro discorso è chiuso lì", risponde in maniera decisa il telecronista. "Ora però è tutto diverso", la replica di Dayane. "Da ora in poi ci salutiamo e basta", ha detto. Oppini tuttavia non ci sta: "Se me lo chiedi lo faccio, ma non condivido questo modo di affrontare la situazione. Ne parleremo fuori", ha concluso.

