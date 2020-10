Stasera in tv 6 ottobre, su Rai4 il film "The Counselor" con un cast stellare: la trama

06 ottobre 2020 a

Un classico moderno del cinema crime firmato da uno dei registi più autorevoli della nuova Hollywood, Ridley Scott, che per l’occasione prende spunto da una sceneggiatura dello scrittore americano Cormac McCarthy, sarà proposto martedì 6 ottobre alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre). Andrà in onda infatti "The Counselor - Il procuratore": la storia racconta di uno stimato avvocato che in cerca di guadagni facili e in procinto di sposarsi decide di entrare nel business della droga convinto di uscirne pulito. Il suo primo compito è trasportare 20 milioni in cocaina dal Messico agli Stati Uniti. Un film avvincente e ricco di colpi di scena con un cast stellare con attori amatissimi dal pubblico, tra i quali Michael Fassbender, Javier Bardem, Penelope Cruz, Cameron Diaz e Brad Pitt.

