Grande Fratello Vip, Franceska Pepe contro tutti: "Finalmente uscita da una gabbia di pazzi, non riesco a leccare i c**i" | VIDEO

Lungo sfogo social per Franceska Pepe, eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di lunedì 5 ottobre. La modella ha dato vita a un video su Instagram molto duro nei confronti degli altri concorrenti. “Evviva, sono libera,. Finalmente! Non ce la facevo più a restare in quella gabbia di pazzi”. Franceska Pepe ha poi proseguito: "Era troppo frustrante stare lì dentro.

La falsità e la cattiveria delle persone non fanno per me; io non riesco a dire ca***te, a leccare i c**i, a mangiare la m***a solo per andare avanti. Io devo dire quello che penso. Essere fuori da quella gabbia di pazzi è la cosa più bella del mondo". Insomma, la modella si è legata al dito tutte le polemiche a cui ha dato vita dentro la casa e siamo certi che anche nelle prossime puntate in studio con Alfonso Signorini continuerà a punzecchiare gli ex coinquilini.

