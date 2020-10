Uomini e donne, Gemma Galgani sfila da Olivia Newton John di Grease. Tina Cipollari la stronca: "Fa schifo" | VIDEO

06 ottobre 2020 a

Una Olivia Newton John davvero particolare. Gemma Galgani, dama storica di "Uomini e donne", il programma di Canale5 curato da Maria De Filippi, si è resa protagonista con una sfilata che ha ricordato il celebre film "Grease".

Vestita in pelle con parrucca bionda, Gemma ha conquistato tutta la platea maschile, eccezion fatta per il nuovo cavaliere Michele, che le ha rifilato "1". Tema della puntata era "Sono una donna non sono una santa” e così Gemma ha scelto Olivia Newton John. "Trasmette tristezza", il commento sferzante del cavaliere. Apprezzamento da Gianni Sperti: "Bravissima e bellissima", l'opinione dell'ex ballerino. Durissima, come prevedibile, la rivale di Gemma, Tina Cipollari: "Fa schifo", ha detto la bionda opinionista.

