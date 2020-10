Uomini e Donne, Gemma e Biagio si sentono ancora e si scambiano messaggi

05 ottobre 2020 a

A Uomini e Donne - storica trasmissione Mediaset in onda su Canale5 condotta da Maria De Filippi - è andato in scena il trono over. Protagonista la solita Gemma Galgani. Biagio è al centro dell'interesse di quella che Tina chiama "mummia" e svela di scambiarsi ancora dei messaggi. Al centro del flirt c'è anche Aurora che resta stizzita di questa novità e infatti chiede spiegazioni a Biagio. Nonostante tutto Biagio e Gemma si mandano messaggi e sembrano avere ancora un interesse reciproco. La situazione sembra in evoluzione per quanto riguarda la storica partecipante.

