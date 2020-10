Su Rai 1 la nuova fiction: Io ti cercherò con Alessandro Gassmann. Primi due episodi. Trama e anticipazioni

05 ottobre 2020 a

E' il giorno del debutto su Rai 1 della nuova serie dal titolo Io ti cercherò. I protagonisti sono Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Nel cast figurano anche Luigi Fedele, Zoe Tavarelli, Giordano De Plano, Fiorenza Pieri, Giada Prandi, Ettore Belmondo, Massimo De Francovich, Sara Franchetti, Lorenzo Gioielli, Alessandro Procoli, Federico Tocci, Cesare Apolito e Domenico Macrì. La regia è di Gianluca Maria Tavarelli, la produzione Rai Fiction – Publispei. Inizio alle ore 21.25. Al centro della fiction il complesso rapporto di un padre che vuole chiarezza sulla morte del figlio. Due gli episodi in programma stasera. Nel primo, La via lattea, il cadavere di Ettore Frediani viene ritrovato nel Tevere e tutti ipotizzano che si tratti di un suicidio. Il padre Valerio, un ex poliziotto con un passato di errori e un matrimonio finito, è distrutto dal dolore. La sua ex moglie lo accusa di quanto accaduto. Ma una vecchia collega, Sara, gli fa notare che c'è qualcosa che non torna.

Il secondo episodio si intitola La fiducia. Valerio indaga per cercare di capire cosa è accaduto ma si scontra con il nuovo commissario capo. Ad aiutarlo è un altro vecchio collega, uno dei pochi che ancora lo stimano. Escono fuori i primi aspetti poco chiari: il foglio dei turni degli agenti sostituito e la telefonata della testimone al 112 misteriosamente scomparsa. Incongruenze e stranezze. E i sospetti vengono confermati analizzando il computer del ragazzo: sembra che stesse montando un video.

