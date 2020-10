Cibo a portata di app, Deliveroo arriva anche a Città di Castello:

01 ottobre 2020 a

Deliveroo fa tredici e partecipa anche Città di Castello. Non è uno slogan dal sapore vintage, ma le nuove città in cui Deliveroo sarà attivo da ottobre. A partire dalla prima settimana del mese, infatti, sarà possibile ordinare sulla piattaforma leader dell’online food delivery anche a Città di Castello in Umbria (oltre a Cantù e Appiano Gentile in Lombardia, Siderno in Calabria, San Donà di Piave in Veneto e Pinerolo in Piemonte). Da metà mese toccherà anche a Carmagnola in Piemonte, Cento in Emilia-Romagna, Castegnato e Rodengo Saiano in Lombardia. Diventano dunque 237 le città italiane dove è possibile ordinare, comodamente da casa o dall’ufficio, i piatti preferiti dai ristoranti partner di Deliveroo che, entro la fine di ottobre, supereranno quota 14.000. E adesso, all’ampia varietà di scelta di piatti e cucine disponibili, si aggiunge anche una nuova modalità di ordinazione: gli ordini di gruppo.

