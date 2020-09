Umbria, nascondeva un chilo di droga in auto: arrestato

29 settembre 2020 a

a

a

Un chilo di hashish è stato questo il quantitativo di droga trovata dalla guardia di finanza di Città di Castello al cittadino straniero arrestato nella notte tra venerdì e sabato scorsi. La sostanza stupefacente era divisa in panetti, pronta sia per lo spaccio al minuto che, forse, per la cessione ad altri grossisti. Le indagini proseguono anche alla luce dei cellulari che sono stati sequestrati all'uomo. Si cerca di risalire ai destinatari della droga, visto che il carico era destinato al mercato dell'Altotevere.

