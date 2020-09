Il Pd perde pezzi, Massetti va al gruppo misto

28 settembre 2020 a

a

a

Cambia la geografia del consiglio comunale di Città di Castello dopo il passaggio ufficializzato nel pomeriggio di lunedì 28 settembre di Vittorio Massetti dal Pd al gruppo misto che così risulta formato da Gaetano Zucchini, capogruppo, Marcello Rigucci, consigliere ex Lega, Marco Gasperi, consigliere ex capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Luciano Domenichini, consigliere ex Pd. Anche Marco Castellari si è dimesso da capogruppo della Lega: lo ha annunciato il presidente del consiglio Francesca Mencagli anche se non si è proceduto alla surroga nella seduta di lunedì 28, che poi è stata sospesa e rinviata per un chiarimento tra le forze di maggioranza.

