La Mostra del Cavallo slitta al 2021, al suo posto trekking equestre lungo il Tevere

La manifestazione quest'anno non si terrà ma sarà inaugurato il percorso lungo il fiume

27 settembre 2020 a

a

a

"Non ci sarà la 52esima Mostra nazionale del cavallo nel 2020, con grande dispiacere a causa del Covid 19 dobbiamo rimandare l’appuntamento al 2021, ma per gli appassionati organizzeremo un evento speciale che ci permetterà di gettare le basi per la prossima edizione e di tenere viva la passione per questo meraviglioso animale che ha una lunga tradizione a Città di Castello e in Umbria”. Marcello Euro Cavargini, presidente dell’associazione Mostra nazionale del cavallo ha ufficializzato lo slittamento al prossimo anno della rassegna equestre tifernate e annuncia però che la città ospiterà un’iniziativa con la quale sarà anticipato il nuovo format cavallo-ambiente che caratterizzerà la manifestazione nei prossimi anni.

Coronavirus, in Umbria altri 35 casi. Gli attualmente positivi diventano 505. Le città con la situazione più complessa

Il 18 ottobre lungo il percorso naturalistico del fiume del Tevere, che unisce Città di Castello a Umbertide e Montone, sarà organizzata una passeggiata a cavallo aperta a tutti gli appassionati, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del trekking equestre nel contesto di una risorsa ambientale unica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.