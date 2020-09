Non picchiò l'anziana, badante assolta

26 settembre 2020 a

La corte d’Appello del Tribunale di Perugia, presieduta dal giudice Massei, ha assolto per non aver commesso il fatto una cittadina di origine rumena, che quattro anni fa era stata accusata e tratta in arresto dalla polstato di Città di Castello per aver provocato lesioni e abbandonato la propria assistita mentre svolgeva le sue funzioni di badante. In primo grado, sempre il Tribunale di Perugia ,aveva condannato la 66enne a due anni e tre mesi di reclusione. la vicenda tenne banco per lungo tempo in tutto l'Altotevere.

