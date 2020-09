Tecnologia umbra per la marina militare

26 settembre 2020 a

Tecnologia made in Città di Castello per la marina militare, che ha acquistato armadi all’ozono prodotti dalla Renzacci spa per sanificare le mascherine chirurgiche che produce in proprio a La Spezia. Un premio all'ingegno e alla tecnologia sviluppati dall’azienda tifernate, una delle eccellenze nazionali nel suo campo. Stiamo parlando dell'innovativa cabina igienizzante denominata “Armadio all’ozono Renzacci I-Genius 2.0”, creata per sconfiggere virus, batteri, spore e funghi da qualsiasi oggetto compresi i vestiti. Adesso questa speciale tecnologia è stata acquisita pure dalla marina militare italiana per sanificare al meglio le mascherine che produce.

