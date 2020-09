Umbria, alberi caduti in Altotevere

25 settembre 2020 a

Il maltempo ha provocato la caduta di diversi rami e anche di cinque alberi nella zona di Città di Castello. Super lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento tifernate. Per la precisione sono stati quattro gli interventi avvenuti durante la notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre: rimossi gli alberi e messe in sicurezza le zone interessate, in particolare quelle a sud. Nella mattinata di venerdì a Riosecco un albero stava cadendo nel parcheggio di un centro commerciale: per fortuna tutto messo in sicurezza.

