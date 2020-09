Città di Castello, parchi al setaccio: segnalati giovani in possesso di stupefacenti

23 settembre 2020 a

Sono stati effettuati dai carabinieri numerosi controlli a Città di Castello, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un’ispezione dei principali parchi cittadini, secondo quanto è stato riferito dai carabinieri, sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura di Perugia alcuni giovani appena maggiorenni, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. Anche un 40enne straniero, da tempo residente a Città di Castello, è stato controllato dai militari e trovato in possesso di alcuni grammi di droga pesante.

