Stracastello annullata, è la prima volta dopo 39 anni

Pa.Pul. 23 settembre 2020 a

a

a

“Quest’anno la Stracastello non ci sarà”, spiegano dal Comitato organizzatore. Quest’anno, dopo 39 anni consecutivi, la Stracastello non ci sarà per timore, creando assembramenti, del Covid, ma non è mancato il saluto del vescovo monsignor Cancian e di Alessandro Bartoli, uno dei fondatori della Stracastello ben 39 anni fa. A farla annullare, per quest'anno, è stato proprio il suo successo: la Stracastello vedeva almeno 700 partecipanti, i rischi erano troppo alti e quindi si è rinviato il tutto al 2021 assieme alla Festa popolare e Famiglie in festa di Città di Castello. Invece, seppure in forma ridotta, viene confermato il Cigar & Tobacco festival, che avrà una anticipazione con degustazioni esclusive a Villa Magherini Graziani di San Giustino. Il Cigar & Tobacco festival - la manifestazione di nicchia per eccellenza dedicata agli appassionati del tabacco e del fumo lento organizzata dalla Ac Company - così come lo conosciamo tornerà il prossimo anno. Intanto da venerdì a domenica Villa Magherini accoglierà i visitatori che verranno accompagnati attraverso un viaggio nell’aroma del tabacco, protagonisti il sigaro e la pipa. Sabato alle 10.30, convegno sul mondo del tabacco, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura e vice presidente della giunta regionale Roberto Morroni. Ingressi contingentati e su invito.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.