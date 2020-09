Umbria, sorpreso a rubare in una auto: arrestato ma subito scarcerato

22 settembre 2020 a

a

a

I cittadini lo segnalano, la polizia lo arresta. Ma dopo il processo viene rimesso in libertà. Sono stati i cittadini di Città di Castello ad allertare la volante della polizia che domenica 20 settembre ha arrestato uno straniero, clandestino, intento a compiere l’ennesimo furto all’interno di un’autovettura parcheggiata in viale Diaz. Dopo il processo per direttissima che lo ha visto condannato, il 22enne di origini algerine è stato rimesso in libertà.

