Città di Castello, Il volto della bellezza: 14 ragazze in finale, chi sono

08 settembre 2020 a

a

a

Sono 14 le giovanissime concorrenti che stanno partecipando all’edizione 2020 de Il volto della bellezza, manifestazione a cura di Claudia Chiarioni, che si è svolta nei giorni scorsi in piazza Gabriotti a Città di Castello nell’ambito di Estate in città e che si concluderà domani, mercoledì 9 settembre con la scelta della vincitrice.

“Per me è stata una grande emozione vedere l’entusiasmo stampato nei volti del pubblico dopo il periodo lockdown - commenta Claudia Chiarioni - ritrovarsi insieme in una manifestazione che abbraccia una parte di città, coinvolge genitori delle concorrenti con nonni, parenti, amici e - perché no - qualche giovane corteggiatore, oltre che a commercianti e corpi di ballo. Le ragazze, nonostante la giovane età, sono state bravissime ed hanno affrontato passerella e pubblico con una sicurezza che non mi aspettavo. Un ringraziamento speciale a mio figlio Michelangelo che mi aiuta nell’organizzazione ogni anno sempre di più”. Le concorrenti sono: Anna Pompeo, Olivia Rubini, Emma Benedetti, Alice Cirignoni, Sofia Nesci, Letizia Verdini, Ikrame El Bourhyny, Asia Gelli, Youma De Rosa, Sophie Esposito, Chiara Cesari, Asia Chimenti, Michela Pauselli, Gloria Dominici.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.