Città di Castello, 18 anni appena compiuti: non ha la patente, ma già pilota l'aereo

Non sappiamo se sia un record, ma comunque resta un evento raro che una ragazza, una studentessa di Città di Castello che si è diplomata lo scorso luglio al liceo linguistico, abbia anche ottenuto il brevetto di pilota privato. La curiosità è che la giovane pilota non ha ancora nemmeno la patente di guida, vista la giovane età.

Anna Cibei aveva iniziato il corso per il primo brevetto tra agosto e settembre 2019 e l’esame purtroppo, causa la pandemia di Coronavirus, è slittato proprio a questo primo fine settimana di settembre 2020, ottenendo la licenza di pilota privato. Potrà quindi pilotare anche aerei a nolo che possono ospitare sino ad un massimo di 4 o 5 passeggeri, veivoli monomotore per voli turistici, con l’Accademia di volo di Cepu preso l’aeroporto San Francesco di Assisi Perugia.

Anna ha le idee molto chiare: “Dopo il diploma, più che iscrivermi all’Università, la mia volontà è quella di arrivare ad ottenere entro due anni il brevetto di pilota per aerei trasporto persone e merci. Per questo mi sto già impegnando al massimo e anche per poter pilotare i grandi aerei per voli transoceanici di linea per le grandi compagnie aeree”.

Adesso dopo la licenza di volo privato, il suo prossimo obiettivo è di certo prendere la patente di guida. Emozionati e soddisfatti i genitori Enrico e Laura che descrivono la figlia come “Una persona determinata e che desidera arrivare al brevetto di pilota di linea, il suo desiderio è passare quindi dal volo privato ad essere vice-comandate dei potenti boeing. Ma questo come primo passo, non ci stupirebbe che arrivasse al grado di comandante, vista la tigna e la volontà che dimostra”. Va detto che oltre a tanti piloti dell’aeronautica militare, la città tifernate vanta anche il primo comandate dell’Alitalia, Bandini, che ha pilotato un areo supersonico nella linea diretta Roma-New-York e anche Roma-Tokyo. L’auspicio è quindi che la stessa importante carriera possa toccare nel prossimo futuro anche alla giovane Anna Cibei.

