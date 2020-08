Furbetti dei rifiuti, i primi venti incastrati dalle fototrappole: multe fino a 500 euro

Paolo Puletti 30 agosto 2020 a

A Città di Castello venti cittadini identificati per non aver smaltito correttamente i rifiuti. In arrivo multe fino a 500 euro. L’entrata in azione delle quattro fototrappole in dotazione al Comune per contrastare l’abbandono dei rifiuti e l’elusione del sistema di raccolta differenziata, ha dato subito i primi risultati. “I riscontri immediati dell’attività di monitoraggio avviata nel territorio, dopo l’approvazione del regolamento da parte del consiglio comunale, testimoniano la necessità di contrastare il malcostume dello smaltimento dei rifiuti in violazione delle normative, che offende l’ambiente e deturpa il paesaggio, oltre a vanificare l’impegno serio e responsabile della stragrande maggioranza dei cittadini che contribuiscono alla corretta gestione della raccolta differenziata nella nostra comunità”, commentano gli assessori all’Ambiente, Massimo Massetti, e ai Lavori pubblici, Luca Secondi.

“L’amministrazione - continuano - non ha alcun intento vessatorio, ma ha unicamente il dovere di affermare la legalità nell’interesse collettivo”. Le telecamere sono posizionate con tanto di cartellonistica di avviso in zone del territorio nelle quali i vigili urbani hanno rilevato la presenza di discariche abusive, dove i rifiuti vengono scaricati in violazione delle normative, ma anche nelle postazioni attrezzate con cassonetti a servizio di nuclei abitati isolati, dove vengono gettati materiali indifferenziati da parte di utenti che risiedono altrove e che non effettuano la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite da Sogepu. Gli occhi elettronici affidati dall’Auri all’ufficio Ambiente del Comune hanno documentato le violazioni di legge attraverso foto e video, che vengono realizzati anche di notte grazie a un sensore di movimento. Tramite le targhe dei veicoli utilizzati per scaricare i materiali e mediante altri elementi di prova, la polizia municipale è risalita all’identità dei responsabili dell’abbandono o dell’errato conferimento dei rifiuti con un’attività investigativa che ha permesso di definire con precisione la natura delle violazioni di legge da contestare, sulla base delle ordinanze sindacali emesse in materia di conferimento dei rifiuti. Le convocazioni dei cittadini per l’accertamento dei fatti sono già iniziate nel rispetto della legge e sono già stati redatti i primi verbali per la sanzione amministrativa, che può raggiungere i 500 euro. Nel caso di abbandono di rifiuti speciali da parte di aziende, l’attività di indagine della polizia municipale può arrivare a contestare anche reati di natura penale. “Presto il sistema di videosorveglianza verrà implementato con altre fototrappole, in maniera da conferire maggiore efficacia all’azione di controllo della polizia municipale”, affermano Massetti e Secondi.